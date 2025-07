POL-NE: Polizei kontrolliert Tuner-Raser-Poser-Szene

Neuss (ots) - Am Mittwoch (23.07.), gegen 20:25 Uhr, stellten eingesetzte Beamte an der Isselstraße in Neuss auf der Mittelinsel eines Kreisverkehrs zwei umgeknickte Verkehrsschilder fest. Am Donnerstag (24.07.), gegen 08:35 Uhr, konnte die Polizei an einem Kreisverkehr an der Straße "An der Norf", welche sich in der Nähe zur Isselstraße befindet, ein Verkehrszeichen feststellen, welches auf die Fahrbahn rage. Ebenso war an der Örtlichkeit ein Poller beschädigt worden. ...

mehr