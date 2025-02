Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250216 - 0165 Frankfurt - Eckenheim

Eschersheim: Brennende Wahlplakate an mehreren Örtlichkeiten in Frankfurt

Frankfurt (ots)

(ha) Am Samstag wurden sowohl in Eckenheim, als auch in Eschersheim brennende Wahlplakate gesichtet.

Um 16:30 wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Berkersheimer Weg ein Wahlplakat brennen würde. Feuerwehr- und Polizeikräfte fanden bei ihrem Eintreffen nur noch die verkohlten Überreste eines Plakates, es konnte bislang keiner Partei zugeordnet werden.

Um 16:40 Uhr bemerkten Polizisten zwei brennende Wahlplakate der Partei "Freie Wähler". Es gelang ihnen die Plakate mit dem mitgeführten Einsatzmitteln zu löschen.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell