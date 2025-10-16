Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf dem Nordring (15.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Vor der Kreuzung der Straßen "Nordring" und "Habsburgerring" hat sich am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr, ein Unfall ereignet. Eine 19-jährige Mini-Fahrerin übersah auf der Straße "Nordring" in Fahrrichtung Villingen eine vor ihr verkehrsbedingt haltende Dacia-Fahrerin. Sie fuhr dem Dacia der 74-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie den Wagen noch auf einen davor befindlichen Ford einer 30-Jährigen. Der so entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell