Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte sprengen Zigarettenautomat - Polizei bittet um Hinweise (15.10.2025)

Singen (ots)

Unbekannte haben am späten Mittwochabend in der Berliner Straße ein Zigarettenautomat gesprengt. Kurz vor Mitternacht hörte ein Anwohner einen lauten Knall und stellte anschließend fest, dass der an der Hauswand des Gebäudes Nummer 1 hängende Zigarettenautomat herausgerissen und komplett zerstört auf dem Boden lag. Die unbekannten Täter steckten einen pyrotechnischen Gegenstand vermutlich in den Ausgabeschacht und zündeten diesen, so dass der Automat in der Folge explodierte. Die darin befindliche Geldkassette nahmen sie anschließend mit. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Höhe des durch die Explosion an der Fassade und dem Automaten entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell