Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell

LPI Gotha (ots)

Gestern führte die Polizei am Nachmittag und frühen Abend Geschwindigkeitsmessungen auf der B 7 zwischen Gamstädt und Tüttleben durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. 1400 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 42 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 175 km/h. Bei Messungen in der Eisenacher Straße in Gotha wurde am Abend eine junge Fahrzeugführerin mit einem Mercedes anstatt der erlaubten 50 km/h mit 114 km/h gemessen. Für beide Fahrzeugführer stehen zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und ein empfindliches Bußgeld in Aussicht. (ah)

