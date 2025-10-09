POL-D: Innenstadt - Am Wehrhahn/Schadowstraße - Person mit Schusswaffe gemeldet - Einsatzkräfte setzen dienstliche Schusswaffe ein - Eine Person schwer verletzt
Düsseldorf (ots)
Donnerstag, 9. Oktober 2025, 15:28 Uhr
Zeugen meldeten am Donnerstagnachmittag über den polizeilichen Notruf eine Person mit einer Schusswaffe im Bereich Am Wehrhahn/Schadowstraße. Kurz nach Eintreffen der Einsatzteams vor Ort kam es zu einem Schusswaffengebrauch seitens der eingesetzten Polizeibeamten.
Der Tatverdächtige wurde verletzt und vor Ort notärztlich versorgt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Die weiteren Ermittlungen zum vorliegenden Sachverhalt werden aus Neutralitätsgründen vom Polizeipräsidium Duisburg übernommen.
Anfragen die über den Inhalt dieser Pressemeldung hinaus gehen, richten sie bitte an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.
