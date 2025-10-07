Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Grafenberg - Pedelec-Fahrer stößt mit Lkw zusammen - Person schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 6. Oktober 2025, 09:38 Uhr

Schwer verletzt wurde am Montagmorgen ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer, der an einer Kreuzung in Grafenberg mit einem Lkw zusammengestoßen war. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Pedelec-Fahrer auf dem Fahrradweg des Staufenplatzes in Richtung Grafenberger Allee. Im Kreuzungsbereich Staufenplatz/Vautierstraße überquerte er zunächst die Vautierstraße bis zur dortigen Verkehrsinsel. Anschließend wollte er seinen Weg in Richtung Grafenberger Allee fortsetzen und wurde hierbei von einem Lkw eines 76-Jährigen erfasst, der die Vautierstraße in Richtung Staufenplatz befuhr. Der schwer verletzte Pedelec-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Im Fokus steht hier insbesondere die Ampelschaltung an der oben genannten Kreuzung zum Unfallzeitpunkt.

