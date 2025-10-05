PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 bei Heinsberg - Pkw-Fahrer prallt gegen Baum - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 4. Oktober 2025, 16:13 Uhr

Bei einem Alleinunfall am Samstagnachmittag auf der A 46 bei Heinsberg wurde ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass zunächst Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Mann war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Es gab Hinweise auf den vorherigen Konsum von Alkohol.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 26-jähriger Mann aus Aachen mit seinem VW auf der A 46 in Richtung Heinsberg. Im Bereich der Ausfahrt der Anschlussstelle Dremmen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Auffindens diverser leerer Bierflaschen und Bierdosen in dem Pkw, konnten die Beamten Alkoholkonsum nicht ausschließen. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme musste die Ausfahrt der Anschlussstelle Dremmen gesperrt werden. Den VW stellten die Polizisten sicher.

