Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Seestraße - 10-jähriger Radfahrer verletzt (16.10.2025)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Seestraße am Donnerstagmittag verletzt worden. Ein 10 Jahre alter Junge fuhr mit einem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Schmugglerbucht. Auf Höhe des Casinos wechselte ein auf dem Fußweg entgegenkommender 19-jähriger Radfahrer auf den Radweg, übersah dabei den Jungen und stieß mit ihm zusammen. Infolgedessen stürzten die beiden und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte den 10-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

