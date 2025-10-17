Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Robert-Gerwig-Straße - insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden (16.10.2025)

Radolfzell (ots)

Vermutlich zweimal wirtschaftlicher Totalschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der Robert-Gerwig-Straße ereignet hat. Eine 29-Jährige fuhr mit einem Toyota aus einer Parklücke rückwärts über den Gehweg auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Transporter einer 36-Jährigen. Durch die Kollision riss die Heckschürze des Toyota ab, zudem lösten die Airbags auf der Beifahrerseite aus. Am VW wurde die komplette rechte Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf rund 18.000 Euro.

