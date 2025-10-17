Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer stürzt beim Absteigen (16.10.2025)

Radolfzell (ots)

Ein betrunkener Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Strandbadstraße gestürzt. Gegen 16 Uhr fuhr der 53-Jährige mit einem Mountainbike von der Mettnau kommend stadteinwärts. Aufgrund leichter Steigung kam er auf Höhe der Hausnummer 39 zum Stillstand und kippte bei dem Versuch abzusteigen um. Ein daraufhin angebotener Alkoholtest ergab einen Wert von rund 3,2 Promille, woraufhin der Mann die Beamten zur Blutentnahme begleiten musste.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Radfahrerinnen oder Radfahrer, die mit 1,6 Promille und mehr (sog. absolute Fahruntüchtigkeit) auf dem Fahrrad unterwegs sind, ebenfalls eine Trunkenheitsfahrt begehen. Neben einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, werden zwei Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen.

Gleiches gilt für Radfahrende die 0,3 Promille-Grenze (sog. relative Fahruntüchtigkeit), wenn ab diesem Wert alkoholbedingte Ausfallserscheinungen vorhanden sind und/oder ein Verkehrsunfall verursacht wurde.

Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte die Radfahrerin oder der Radfahrer bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell