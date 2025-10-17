PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Kreisverkehr fordert Leichtverletzten (16.10.2025)

Niedereschach (ots)

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr hat am Donnerstag ein Autofahrer einen Radfahrer übersehen und leichtverletzt. Gegen 6:30 Uhr fuhr der 62-Jährige in seinem BMW von der Deißlinger Straße in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er den bereits darin befindlichen 38-jährigen Radfahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der Vorfahrtsberechtigte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

