Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Kreisverkehr fordert Leichtverletzten (16.10.2025)

Niedereschach (ots)

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr hat am Donnerstag ein Autofahrer einen Radfahrer übersehen und leichtverletzt. Gegen 6:30 Uhr fuhr der 62-Jährige in seinem BMW von der Deißlinger Straße in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er den bereits darin befindlichen 38-jährigen Radfahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der Vorfahrtsberechtigte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell