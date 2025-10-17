POL-KN: (Niedereschach
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Kreisverkehr fordert Leichtverletzten (16.10.2025)
Niedereschach (ots)
Beim Einfahren in einen Kreisverkehr hat am Donnerstag ein Autofahrer einen Radfahrer übersehen und leichtverletzt. Gegen 6:30 Uhr fuhr der 62-Jährige in seinem BMW von der Deißlinger Straße in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er den bereits darin befindlichen 38-jährigen Radfahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der Vorfahrtsberechtigte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
