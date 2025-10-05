Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: E-Bike aus Fahrradständer gestohlen
Wipperfürth (ots)
Am Donnerstag (2. Oktober) durchsägten Kriminelle zwischen 13 Uhr und 22 Uhr das Fahrradschloss eines E-Bikes, das in einem Fahrradständer vor einer Firma in der Straße Klingsiepen angekettet war. Die Unbekannten entkamen mit dem rot-schwarzen E-Bike des Herstellers "Centurion" in Richtng "Peddenpohl". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
