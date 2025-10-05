PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Bike aus Fahrradständer gestohlen

Wipperfürth (ots)

Am Donnerstag (2. Oktober) durchsägten Kriminelle zwischen 13 Uhr und 22 Uhr das Fahrradschloss eines E-Bikes, das in einem Fahrradständer vor einer Firma in der Straße Klingsiepen angekettet war. Die Unbekannten entkamen mit dem rot-schwarzen E-Bike des Herstellers "Centurion" in Richtng "Peddenpohl". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

