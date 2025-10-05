POL-GM: E-Bike aus Fahrradständer gestohlen

Morsbach (ots) - Am Donnerstag (2. Oktober) war ein 43-jähriger Morsbacher mit seinem Motorrad auf der Waldbröler Straße in Richtung Euelsloch unterwegs. Gegen 16:24 Uhr fuhr er auf den Mercedes eines 51-jährigen Morsbachers auf, der in Höhe der Einmündung Hemmerholzer Weg verkehrsbedingt anhalten musste. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

