Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Morsbach (ots)

Am Donnerstag (2. Oktober) war ein 43-jähriger Morsbacher mit seinem Motorrad auf der Waldbröler Straße in Richtung Euelsloch unterwegs. Gegen 16:24 Uhr fuhr er auf den Mercedes eines 51-jährigen Morsbachers auf, der in Höhe der Einmündung Hemmerholzer Weg verkehrsbedingt anhalten musste. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

