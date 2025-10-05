PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Baum

POL-GM: Auto kracht gegen Baum
Hückeswagen (ots)

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus Wermelskirchen fuhr am Freitag (3. Oktober) gegen 1:40 Uhr auf der B237 von Wermelskirchen in Richtung Hückeswagen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und zwei weitere Fahrzeuginsassen, 19 und 20 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Ein dritter Mitfahrer, 21 Jahre alt, blieb unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

