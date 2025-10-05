Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Baum

Bild-Infos

Download

Hückeswagen (ots)

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus Wermelskirchen fuhr am Freitag (3. Oktober) gegen 1:40 Uhr auf der B237 von Wermelskirchen in Richtung Hückeswagen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und zwei weitere Fahrzeuginsassen, 19 und 20 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Ein dritter Mitfahrer, 21 Jahre alt, blieb unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell