Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf nasser Straße von Fahrbahn abgekommen

Lindlar (ots)

Am Samstag (4. Oktober) war ein 37-jähriger Lindlarer mit seinem Porsche auf der Straße "Am Dimberg" in Richtung Neuenfelder Straße unterwegs. Gegen 19:40 Uhr brach auf regennasser Straße das Heck des Autos aus und der Porsche-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und landete auf einer Wiese. Der 37-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell