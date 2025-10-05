Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auf nasser Straße von Fahrbahn abgekommen
Lindlar (ots)
Am Samstag (4. Oktober) war ein 37-jähriger Lindlarer mit seinem Porsche auf der Straße "Am Dimberg" in Richtung Neuenfelder Straße unterwegs. Gegen 19:40 Uhr brach auf regennasser Straße das Heck des Autos aus und der Porsche-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und landete auf einer Wiese. Der 37-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
