Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Abbiegen

Nümbrecht (ots)

Am Donnerstag (2. Oktober) wollte ein 19-jähriger Nümbrechter in Homburg-Bröl mit seinem Ford von der Homburger Straße nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei kam es gegen 16:30 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi einer 57-jährigen Gummersbacherin, die auf der Homburger Straße in Richtung Bierenbachtal fuhr. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

