Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall beim Abbiegen
Nümbrecht (ots)
Am Donnerstag (2. Oktober) wollte ein 19-jähriger Nümbrechter in Homburg-Bröl mit seinem Ford von der Homburger Straße nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei kam es gegen 16:30 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi einer 57-jährigen Gummersbacherin, die auf der Homburger Straße in Richtung Bierenbachtal fuhr. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
