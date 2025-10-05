Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher steigen in Grundschule ein
Bergneustadt (ots)
Am Samstagabend (4. Oktober) schlugen Einbrecher gegen 22:45 Uhr das Fenster einer Grundschule in der Löhstraße ein. Beim Betreten des Gebäudes wurden die Kriminellen über die Lautsprecher des Sicherheitssystems durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angesprochen. Die Unbekannten flüchteten daraufhin ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
