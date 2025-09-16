PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet international gesuchten Rumänen

Bielefeld (ots)

In der Nacht zu Montag (15. September) hat die Bundespolizei bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof Bielefeld einen 32-jährigen Rumänen verhaftet. Er wurde von seinem Heimatland mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ihm sollte in Rumänien wegen schweren Diebstahls der Prozess gemacht werden. Da er untergetaucht war, erließen die rumänischen Justizbehörden einen internationalen Haftbefehl. Der 32-Jährige sitzt nach der Vorführung beim Amtsgericht Bielefeld in einer Justizvollzugsanstalt in der Auslieferungshaft nach Rumänien.

