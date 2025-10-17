Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, L429, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der L429 - Auto kommt von Fahrbahn ab - 70-Jährige schwer verletzt (17.10.2025)

Trossingen, L429 (ots)

Am Freitagmorgen hat sich auf der Landesstraße 429 zwischen Trossingen und Schura ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau schwer verletzt worden ist. Kurz vor 9 Uhr war eine 70-jährige Mercedesfahrerin von Schura in Richtung Trossingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab, überfuhr eine Straßenlaterne und blieb schließlich im Gebüsch eines Schrebergartens liegen. Kräfte der Feuerwehr befreiten die schwer verletzte Frau aus dem Mercedes. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die L429 voll gesperrt. An dem Daimler, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Blechschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Den Schaden an der Straßenlaterne und der Bepflanzung des Gartengrundstücks schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

