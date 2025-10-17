Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Brand in Müllpresse bei Recyclingbetrieb - vermutlich Lithium-Ionen-Akku als Auslöser

St. Georgen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am heutigen Freitagvormittag ist es gegen 10:30 Uhr auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in St. Georgen zu einem Brand in einer Müllpresse gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein unsachgemäß entsorgter Lithium-Ionen-Akku den Brand ausgelöst haben. Mitarbeiter des Betriebs bemerkten die Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen war mit vier Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Der Rettungsdienst sowie die Polizei befanden sich ebenfalls im Einsatz.

Ein 40-jähriger Mitarbeiter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Sachschaden entstand nach derzeitigem Sachstand nicht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Lithium-Ionen-Akkus und Batterien keinesfalls über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden dürfen. Eine falsche Entsorgung kann Brände verursachen und erhebliche Gefahren für Menschen und Sachwerte nach sich ziehen.

