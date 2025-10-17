Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrerin gerät in Gegenverkehr - zwei verletzte Personen und hoher Blechschaden (17.10.2025)

Konstanz (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagmittag auf der Fürstenbergstraße ereignet hat. Eine 55-Jährige war mit einem Dacia auf der Fürstenbergstraße in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs. Auf Höhe des Fürstenbergs fuhr sie in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannter Ursache geradeaus und kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden VW einer 57-Jährigen. Beide Frauen erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Da beide Autos stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden.

