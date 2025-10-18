Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Flözlingen, Lkr. Rottweil) Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes mit hohem Sachschaden (17.10.2025)

Konstanz (ots)

Am 17.10.2025 kam es gegen 19:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines landwirtschaftlich genutzten Schuppens in Flözlingen in der Bergstraße. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um einen in den Hang gebauten, zweiteiligen offenen Schuppen mit einer Gesamtfläche von ca. 20x10m. Er wurde als Stallbereich und als Fahrzeughalle genutzt. Das Brandgeschehen erstreckte sich hierbei auf den Teil der Fahrzeughalle, in welcher sich u.a. ein Traktor, ein Mähdrescher und div. landwirtschaftliche Geräte befanden. Aus dem Stallbereich konnten zwei Pferde und zwei Kühe unbeschadet gerettet werden.

Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen und 62 Kräften vor Ort, brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile. Das angrenzende Nachbargebäude, in welchem zum Zeitpunkt des Brandes ein Seminar mit ca. 30-40 Personen stattfand, wurde kurzzeitig durch die Feuerwehr geräumt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell