Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Lkr. KN) Zeugenaufruf nach Attacke mit Pfefferspray (19.10.2025)

Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es kurz vor 2 Uhr in der Konstanzer Altstadt am Münsterplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nachdem man verbal Nettigkeiten ausgetauscht hatte, kam es auf einer Dreiergruppe heraus zu einem Angriff mit Pfefferspray, welcher einen 19-jährigen Mann im Gesicht traf. Anschließend flüchteten die drei unbekannten Personen. Zur Beschreibung der Personen ist nur bekannt, dass diese dunkel bekleidet waren und im jugendlichen Alter waren mit südländischer Herkunft. Wer Angaben zum Tatverlauf oder Hinweise zu Personen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell