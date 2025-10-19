PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Lkr. KN) Zeugenaufruf nach Attacke mit Pfefferspray (19.10.2025)

Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es kurz vor 2 Uhr in der Konstanzer Altstadt am Münsterplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nachdem man verbal Nettigkeiten ausgetauscht hatte, kam es auf einer Dreiergruppe heraus zu einem Angriff mit Pfefferspray, welcher einen 19-jährigen Mann im Gesicht traf. Anschließend flüchteten die drei unbekannten Personen. Zur Beschreibung der Personen ist nur bekannt, dass diese dunkel bekleidet waren und im jugendlichen Alter waren mit südländischer Herkunft. Wer Angaben zum Tatverlauf oder Hinweise zu Personen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-2222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren