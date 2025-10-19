Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim - Lkr. Tuttlingen)Zeugenaufruf - Geparktes Fahrzeug angefahren (18.10.2025)

Dürbheim (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in der Mittagszeit ein dunkelblauer 6er BMW im Bereich des Schotterparkplatzes oberhalb des Sportplatzes Dürbheim angefahren. Der Verursacher fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter. Der Verursacher streifte den geparkten BMW mit den Fahrzeugecken der Beifahrerseite und beschädigte hierbei die hintere Stoßstange am BMW. Der Sachschaden wird auf ca. 4000.- Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallflucht benötigt das Polizeirevier Spaichingen Hinweise zum Verursacher. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter 07424/93-180 zu melden.

