PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Lkr. Rottweil) Sachbeschädigung durch Brandlegung (18.10.2025)

Rottweil (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Brandausbruch am unteren Bohrhaus. Unbekannte Täter haben eine hölzerne Sitzgruppe in Brand gesteckt, das Feuer musste von der Feuerwehr Rottweil gelöscht werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500.- Euro. Wer Hinweise zu einer Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter 0741/477-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren