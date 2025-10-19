Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Lkr. Rottweil) Sachbeschädigung durch Brandlegung (18.10.2025)

Rottweil (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Brandausbruch am unteren Bohrhaus. Unbekannte Täter haben eine hölzerne Sitzgruppe in Brand gesteckt, das Feuer musste von der Feuerwehr Rottweil gelöscht werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500.- Euro. Wer Hinweise zu einer Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter 0741/477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell