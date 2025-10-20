Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung an der Ecke Radolfzeller Straße/Waldhornstraße - Unbekannte schlagen auf 43-Jährigen ein (18.10.2025)

Singen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, ist es auf der Ecke Radolfzeller Straße/Waldhornstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nachdem ein unbekannter Mann einen 43-Jährigen zunächst anpöbelte und dann wegrannte, kam es schließlich im Bereich der Waldhornstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der der Unbekannte und ein weiterer Begleiter auf den sie verfolgenden 43-Jährigen einschlugen und -traten.

Zu den Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, kurze, schwarze Haare, Dreitagebart. Einer der beiden war mit einem schwarzen, der andere mit einem grauen Pullover bekleidet.

Zudem waren sie in Begleitung zweier Frauen unterwegs, die während der Auseinandersetzung ebenfalls zugegen waren. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell