Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250802 - 0786 Frankfurt-Gallus: Täterfestnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Morgen (1. August 2025) verletzte ein 34-Jähriger einen 62-Jährigen mit einem Stock schwer. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Nach aktuellen Ermittlungen befand sich der Geschädigte gegen 08:20 Uhr zu Fuß in einem Tunnel in der Hafenstraße, als er plötzlich von hinten einen Schlag auf die Schulter bekam. Daraufhin drehte er sich um und bekam durch einen unbekannten Täter unvermittelt mehrere Schläge mit einem Holzstock gegen den Kopf. Durch die Schläge zerbrach der Stock und der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort. Polizeibeamte nahmen den 34-jährigen Tatverdächtige kurze Zeit später in dem Tunnel fest und fanden bei ihm das Tatmittel mit Blutanhaftungen auf. Der 62-jährige Geschädigte wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell