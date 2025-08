Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250801 - 0784 Frankfurt - Rödelheim: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Diebstahl fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagabend (31. Juli 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Personen im Alter von 15 und 16 Jahren fest, welche im Verdacht stehen, zuvor in ein Wohnmobil eingestiegen zu sein und Gegenstände entwendet zu haben.

Gegen 20:50 Uhr riefen Zeugen den Notruf und gaben an, dass sie vier Jugendliche beim Einsteigen über das Dachfenster in ein Wohnmobil beobachteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten im Nahbereich des Ereignisortes zwei Personen an und unterzogen diese einer Kontrolle. Zeitgleich begannen die Polizistinnen und Polizisten mit der Tatortaufnahme und fanden Hinweise, die auf eine Tatbeteiligung der Verdächtigen hindeuteten. Weiter fanden die Polizeikräfte beim Absuchen des Fluchtweges aus dem Wohnmobil stammende Gegenstände. Dieses gaben die Beamten dem glücklichen 47-jährigen Besitzer zurück.

Eine Polizeistreife brachte die beiden auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die beiden deren Erziehungsberechtigten.

