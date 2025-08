Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250801 - 0783 Frankfurt- Heddernheim: Versuchter Raubüberfall auf Spielothek- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagmittag (31. Juli 2025) scheiterte ein Räuber und flüchtete ohne Beute, da er offensichtlich nicht mit der Gegenwehr des Angestellten gerechnet hatte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 15:40 Uhr betrat der maskierte Täter eine Spielothek in der Habelstraße und forderte unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld. Der 24-jährige Angestellte und der Räuber gerieten daraufhin in eine körperliche Auseinandersetzung und der Täter flüchtete schließlich ohne Beute in Richtung Nidda.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, breitere Statur, bekleidet mit einer blauen Jacke, einer beigen Stoffhose, einer grauen Mütze, einem dunklen Tuch mit weißer Musterung als Maskierung sowie grauen Handschuhen; zudem führte er einen beigen Stoffbeutel mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755-51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell