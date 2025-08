Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250801 - 0782 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Bilanz der Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Offensive "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(bo) Mehr als 150 Personenkontrollen, neun Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, 13 Rauschgiftverstöße, davon sieben Mal Handel mit Rauschgift, drei Haftbefehlsvollstreckungen sowie die Beschlagnahme von Rauschgift - so lautet die Bilanz der gestrigen Kontrollen im Bahnhofsviertel und in der Innenstadt im Bereich der Konstablerwache und Staufenmauer, welche die Frankfurter Polizei mit der Unterstützung der Bundespolizei und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz (HPE) in den Nachmittags- und Abendstunden durchführte.

Die Maßnahmen sind Teil der hessischen "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" und werden in Ergänzung zu den seit September 2022 intensivierten Präsenzmaßnahmen der Frankfurter Polizei durchgeführt.

Mehr als 170 Polizeibeamtinnen und -beamte bestreifen dabei flächendeckend die Bereiche um den Hauptbahnhof, die Taunusstraße, die Düsseldorfer Straße, das Kaisertor, die Kaiserstraße, die Poststraße, die sogenannten "Wasserstraßen" sowie in der Innenstadt die Bereiche Konstablerwache und Staufenmauer.

Besonders hervorzuheben ist das sichergestellte Bargeld in Höhe von circa 7500 EUR und circa 30kg Münzgeld, welches im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung nach einem Crackhandel aufgefunden wurde. Weiter stellten die Ermittler sechs neue Aufenthaltsverbotsverfügungen aus, beschlagnahmten mehr als 100g Haschisch, etwa 80g Marihuana, circa 13g Ecstasy, ein Messer sowie ein Fahrrad.

Die gestrige Kontrollaktion ist ein wesentlicher Teil der strategischen Grundausrichtung der Polizei im Bahnhofsviertel: Das polizeiliche Handeln wird sich auch zukünftig darauf konzentrieren, auf der einen Seite gezielt und konsequent gegen Rauschgiftstraßendealer vorzugehen und auf der anderen Seite jegliche Bildungen offener Drogenszenen im öffentlichen Raum entschieden zu unterbinden. Gewerbetreibende, Gastronomen, Anwohnerinnen und Anwohner sowie Bürgerinnen und Bürger reagierten sehr positiv auf die getroffenen Maßnahmen und die deutlich wahrnehmbare Präsenz der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell