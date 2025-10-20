Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Grauer Audi rücksichtslos auf der A81 unterwegs - Polizei sucht weitere Geschädigte (19.10.2025)

Engen, A81 (ots)

Ein grauer Audi ist am Sonntagabend rücksichtlos auf der Autobahn 81 in Richtung Singen unterwegs gewesen. Kurz nach 21 Uhr fiel ein 49-Jähriger mit einem grauen, hochmotorisierten Audi RS6 zwischen der Anschlussstelle Geisingen und dem Autobahnkreuz Hegau auf, indem er anderen Verkehrsteilnehmern dicht auffuhr, Lichthupe gab, rechts überholte und die überholten Fahrzeuge anschließend bei Wiedereinscheren schnitt.

Ein Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nach einer derartigen "Aktion" durch starkes Bremsen grade noch verhindern. Nach Verständigung der Polizei konnte der Audifahrer schließlich am Grenzübergang Gailingen festgestellt und kontrolliert werden.

Ihn erwartet aufgrund seines rücksichtlosen und grob verkehrswidrigen Verhaltens eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Autofahrer, die durch den grauen Audi genötigt oder sogar gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell