POL-PDKO: Verkehrsunfall - Vollsperrung auf der K 118

Laacher See (ots) - Am Freitag, den 09.05.2025, kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Alleinunfall einer Sattelzugmaschine auf der L115 zwischen dem Laacher See und Glees. Die Sattelzugmaschine geriet in einer scharfen Kurve ins Schleudern, sodass Ladung auf die Fahrbahn fiel. Die L115 ist für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Fahrbahn bis auf weiteres voll gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

