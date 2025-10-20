Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Motorrades

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 19.10.2025 gegen 14:30 Uhr parkte ein 43-jähriger Mann sein Motorrad Kawasaki VNT 50 auf dem Parkplatz Werdauer Wald zwischen Teichwolframsdorf und Reudnitz. Als er gegen 16:00 Uhr vom Spazieren zurückkam, war das Motorrad entwendet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Das Motorrad ist grün-schwarz lackiert mit markanten Totenköpfen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 036616210 bei der Polizei Greiz zu melden mit der Bezugsnummer 0271985/2025. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell