Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Motorrades

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 19.10.2025 gegen 14:30 Uhr parkte ein 43-jähriger Mann sein Motorrad Kawasaki VNT 50 auf dem Parkplatz Werdauer Wald zwischen Teichwolframsdorf und Reudnitz. Als er gegen 16:00 Uhr vom Spazieren zurückkam, war das Motorrad entwendet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Das Motorrad ist grün-schwarz lackiert mit markanten Totenköpfen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 036616210 bei der Polizei Greiz zu melden mit der Bezugsnummer 0271985/2025. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

