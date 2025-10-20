Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung

Gera (ots)

Gera. Am 17.10.2025, im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 17:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugten Zugang zu der Wohnung einer 18-Jährigen in der Friedericistraße. Wie dieser in die Wohnung gelangen konnte, ist bislang unbekannt. In den Räumlichkeiten durchwühlte der Täter das Inventar der Wohnungsinhaberin und entwendete unter anderem Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. An der Wohnungstür entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit liegen keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0271157/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell