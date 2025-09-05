Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bundespolizei beschlagnahmt Schlagring
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern Abend um 22:15 Uhr einen 26-jährigen Deutschen am Haltepunkt Rostock-Lichtenhagen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Bundespolizisten ein Schlagring bei der Person fest. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die verbotene Waffe und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein.
