Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Überseehafen: Einreise endet in Auslieferungshaft

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern einen 36-jährigen rumänischen Staatsangehörigen im Überseehafen. Dieser reiste zuvor mit der Fähre aus Schweden ein. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl aus Belgien vorlag. Die belgischen Behörden suchten die Person aufgrund versuchten Mordes.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest. Nachdem der zuständige Richter heute die Haft bestätigte, brachten ihn die Polizeibeamten in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Von dort erfolgt seine Auslieferung an die belgischen Behörden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell