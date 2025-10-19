PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung

LPI-G: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung
  • Bild-Infos
  • Download

Altenburg (ots)

Seit Sonntag, den 19.10.2025 gegen 14:00 Uhr wird eine 84 jährige Frau H. Schlißke aus 04626 Löbichau vermisst. Frau Schließke ist aller Wahrscheinlichkeit nach gut zu Fuß unterwegs und 1,70 m groß. Sie weist eine schlanke Gestalt mit kurzen grauen Haaren auf. Bekleidet ist sie mit einer langen gelben Strickjacke. Sie trägt eine braune Handtasche sowie eine dunkle Hose und braune Schuhe. Aufgrund bislang fehlender Feststellungen der Vermissten mit einhergehender mutmaßlichen Orientierungslosigkeit der Gesuchten wird die Öffentlichkeit gebeten, bei etwaigen Feststellungen der Vermissten umgehend die Polizei Altenburg unter Tel. 034474710 mit Bezug 272006/2025 zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

