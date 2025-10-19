Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebin rastete aus

Schmölln (ots)

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 10:00 Uhr konnte in einem Discounter in der Ronneburger Straße eine aufmerksame Mitarbeiterin eine 35-jährige Ladendiebin auf frischer Tat stellen. Die ertappte Diebin zeigte jedoch keine Reue. Nachdem sie das Diebesgut zurückgegeben hatte, beleidigte sie die 40-jährige Mitarbeiterin und spuckte ihr ins Gesicht. Anschließend entfernte sie sich vom Tatort. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte die Täterin identifiziert und etwas später an ihrer Wohnanschrift auch angetroffen werden. Gegen die Diebin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Körperverletzung und Beleidigung eröffnet. Außerdem konnte ein gegen sie vorliegender Haftbefehl vollstreckt werden.

