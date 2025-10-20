PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisste aufgefunden.

Altenburg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung zur Vermissten H. Schlißke aus 04626 Löbichau kann eingestellt werden. Im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen unter Zuhilfenahme eines Hubschraubers, Fährtenhunden, Drohnen, Kräften der Polizei und einer Vielzahl von Kameraden der Feuerwehr konnte sie angetroffen werden und wird derzeit ärztlich versorgt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

