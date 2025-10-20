LPI-G: Vermisste aufgefunden.

Schmölln (ots) - Am Samstag, 18.10.2025, gegen 10:00 Uhr konnte in einem Discounter in der Ronneburger Straße eine aufmerksame Mitarbeiterin eine 35-jährige Ladendiebin auf frischer Tat stellen. Die ertappte Diebin zeigte jedoch keine Reue. Nachdem sie das Diebesgut zurückgegeben hatte, beleidigte sie die 40-jährige Mitarbeiterin und spuckte ihr ins Gesicht. Anschließend entfernte sie sich vom Tatort. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte die Täterin identifiziert und ...

