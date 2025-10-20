PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigten Baustellenampel (18.10.2025)

Konstanz (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Randalierer an der Nacht auf Samstag im Buhlenweg verursacht. Die Täter warfen die an der Baustelle Buhlenweg/Bärlappweg stehende Baustellenampel um, so dass diese anschließend nicht mehr funktionsfähig war. Aufgrund der unübersichtlichen Verkehrssituation an der Baustelle sperrte die Polizei die Straße daraufhin in dem Bereich komplett.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 955-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

