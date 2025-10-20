Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigten Baustellenampel (18.10.2025)

Konstanz (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Randalierer an der Nacht auf Samstag im Buhlenweg verursacht. Die Täter warfen die an der Baustelle Buhlenweg/Bärlappweg stehende Baustellenampel um, so dass diese anschließend nicht mehr funktionsfähig war. Aufgrund der unübersichtlichen Verkehrssituation an der Baustelle sperrte die Polizei die Straße daraufhin in dem Bereich komplett.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 955-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell