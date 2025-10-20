PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dingelsdorf) Unfall auf der Thingoltstraße - Radfahrer prallt gegen Auto (18.10.2025)

KN-Dingelsdorf (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Thingoltstraße am Samstagmorgen Verletzungen erlitten. Gegen 9 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit einem Toyota rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Wallhauser Straße kommenden 48 Jahre alten Radfahrer, der den ausparkenden Wagen aufgrund einer Kurve zu spät erkannte. Der Radler prallte in das Heck des Toyota, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren