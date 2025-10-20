POL-KN: (KN-Dingelsdorf) Unfall auf der Thingoltstraße - Radfahrer prallt gegen Auto (18.10.2025)
KN-Dingelsdorf (ots)
Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Thingoltstraße am Samstagmorgen Verletzungen erlitten. Gegen 9 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit einem Toyota rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Wallhauser Straße kommenden 48 Jahre alten Radfahrer, der den ausparkenden Wagen aufgrund einer Kurve zu spät erkannte. Der Radler prallte in das Heck des Toyota, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.
