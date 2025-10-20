PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Bohlinger Straße - grauen BMW gestreift und geflüchtet (18.10.2025)

Singen (ots)

Im Zeitraum von Samstagfrüh bis -Mittag ist es auf der Bohlinger Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter streifte zwischen 03.30 Uhr und 13.30 Uhr den auf Höhe der Firma Breyer am Straßenrand geparkten grauen BMW. Ohne den Unfall anzuzeigen, flüchtete der Verursacher jedoch nach der Kollision und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

