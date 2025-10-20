Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - schwarzen BMW gestreift und geflüchtet (18.1.02025)

Gottmadingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters im Kornblumenweg am Samstagmittag. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr streifte ein Unbekannter den am Aldi abgestellten schwarzen BMW und fuhr anschließend davon, ohne sich um eine Regulierung des dabei entstandenen Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

