PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - schwarzen BMW gestreift und geflüchtet (18.1.02025)

Gottmadingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters im Kornblumenweg am Samstagmittag. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr streifte ein Unbekannter den am Aldi abgestellten schwarzen BMW und fuhr anschließend davon, ohne sich um eine Regulierung des dabei entstandenen Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren