Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Schule

Kamen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag (14.10.2025) um 14:00 Uhr bis Mittwoch (15.10.2025) um 07:10 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Schule in der Straße Am Koppelteich.

Dort entwendeten sie Akkus und Ladegeräte.

Zeugen die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell