POL-UN: Kamen - Einbruch in Schule
Kamen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag (14.10.2025) um 14:00 Uhr bis Mittwoch (15.10.2025) um 07:10 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Schule in der Straße Am Koppelteich.
Dort entwendeten sie Akkus und Ladegeräte.
Zeugen die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell