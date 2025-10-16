PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Schule

Kamen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag (14.10.2025) um 14:00 Uhr bis Mittwoch (15.10.2025) um 07:10 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Schule in der Straße Am Koppelteich.

Dort entwendeten sie Akkus und Ladegeräte.

Zeugen die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 14:54

    POL-UN: Unna - Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Unna (ots) - Am Mittwoch (15.10.2025) kam es in einem Zeitraum von 04:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Knappenstraße. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:57

    POL-UN: Selm - 43-Jähriger nach Raub schwer verletzt

    Selm (ots) - Am Sonntag (12.10.2025) kam es in der Nähe des Schloss Cappenberg zu einem Raub zum Nachteil eines 43-jährigen Selmers. Der 43-Jährige war gegen 15:30 Uhr auf einem Spazierweg an der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs, der in die Straße Am Brauereiknapp führt. Am "Freiherr vom Stein Denkmal", welches sich Ende des Spazierweges befindet, bekam der Selmer einen Schlag auf den Hinterkopf. Der Schlag soll ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren