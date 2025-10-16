PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 43-Jähriger nach Raub schwer verletzt

Selm (ots)

Am Sonntag (12.10.2025) kam es in der Nähe des Schloss Cappenberg zu einem Raub zum Nachteil eines 43-jährigen Selmers.

Der 43-Jährige war gegen 15:30 Uhr auf einem Spazierweg an der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs, der in die Straße Am Brauereiknapp führt. Am "Freiherr vom Stein Denkmal", welches sich Ende des Spazierweges befindet, bekam der Selmer einen Schlag auf den Hinterkopf. Der Schlag soll dabei mit einem harten Gegenstand ausgeführt worden sein. Am Boden liegend wurde weiterhin auf den 43-Jährigen eingeschlagen- und getreten.

Der am Boden Liegende wurde im Folgenden durch zwei Personen aufgefordert, Handy, Geldbörse und seinen Autoschlüssel herauszugeben.

Die Beiden Täter ließen von ihrem Opfer ab, als sie einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuteten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der schwerverletzte Selmer suchte anschließend seinen auf einem Parkplatz am Schloss Cappenberg abgestellten Pkw auf und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 14:26

    POL-UN: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

    Bergkamen (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit letzten Mittwoch (08.10.2025) wird eine 14-Jährige aus Bergkamen vermisst. Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 14-Jährigen: https://polizei.nrw/fahndung/183347 Wer hat die Vermisste gesehen? ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:15

    POL-UN: Radfahrer von Pkw touchiert und leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Sonntag (12.10.2025) kam es auf der Straße Hellweg gegen 10:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Radfahrer aus Unna leicht verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Uelzener Weg. In Höhe der Einmündung Bergische Straße soll der 36-Jährige von einem roten Pkw überholt worden sein. Dabei wurde der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:44

    POL-UN: Unna -10-jähriges Kind auf Fahrrad nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Dienstag (07.10.2025) kam es auf der Uhlandstraße gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Radfahrer aus Unna leicht verletzt wurde. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Uhlandstraße in Fahrtrichtung Hellweg. In Höhe der Lessingstraße nutzte er den dortigen Fußgängerüberweg, um die Straße nach links zu überqueren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren