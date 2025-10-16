Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 43-Jähriger nach Raub schwer verletzt

Selm (ots)

Am Sonntag (12.10.2025) kam es in der Nähe des Schloss Cappenberg zu einem Raub zum Nachteil eines 43-jährigen Selmers.

Der 43-Jährige war gegen 15:30 Uhr auf einem Spazierweg an der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs, der in die Straße Am Brauereiknapp führt. Am "Freiherr vom Stein Denkmal", welches sich Ende des Spazierweges befindet, bekam der Selmer einen Schlag auf den Hinterkopf. Der Schlag soll dabei mit einem harten Gegenstand ausgeführt worden sein. Am Boden liegend wurde weiterhin auf den 43-Jährigen eingeschlagen- und getreten.

Der am Boden Liegende wurde im Folgenden durch zwei Personen aufgefordert, Handy, Geldbörse und seinen Autoschlüssel herauszugeben.

Die Beiden Täter ließen von ihrem Opfer ab, als sie einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuteten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der schwerverletzte Selmer suchte anschließend seinen auf einem Parkplatz am Schloss Cappenberg abgestellten Pkw auf und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell