POL-UN: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen
Bergkamen (ots)
Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit letzten Mittwoch (08.10.2025) wird eine 14-Jährige aus Bergkamen vermisst.
Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 14-Jährigen:
https://polizei.nrw/fahndung/183347
Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02303 921 3220 oder 02303 921 0 entgegen.
