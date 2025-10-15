PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Bergkamen (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit letzten Mittwoch (08.10.2025) wird eine 14-Jährige aus Bergkamen vermisst.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 14-Jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/183347

Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02303 921 3220 oder 02303 921 0 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:15

    POL-UN: Radfahrer von Pkw touchiert und leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Sonntag (12.10.2025) kam es auf der Straße Hellweg gegen 10:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Radfahrer aus Unna leicht verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Uelzener Weg. In Höhe der Einmündung Bergische Straße soll der 36-Jährige von einem roten Pkw überholt worden sein. Dabei wurde der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:44

    POL-UN: Unna -10-jähriges Kind auf Fahrrad nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Dienstag (07.10.2025) kam es auf der Uhlandstraße gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Radfahrer aus Unna leicht verletzt wurde. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Uhlandstraße in Fahrtrichtung Hellweg. In Höhe der Lessingstraße nutzte er den dortigen Fußgängerüberweg, um die Straße nach links zu überqueren. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:18

    POL-UN: Bönen - Radfahrerin durch Zusammenstoß mit blauem Golf leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Bönen (ots) - Am Freitag (10.10.2025) kam es auf der Hammer Straße in Bönen gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin, eine 43-jährige Bönenerin, befuhr mit ihrem Fahrrad die Hammer Straße in Fahrtrichtung Unna. Sie befand sich hierbei auf dem in Fahrtrichtung Bönen eingerichteten Radfahrstreifen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren