Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Bergkamen (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit letzten Mittwoch (08.10.2025) wird eine 14-Jährige aus Bergkamen vermisst.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 14-Jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/183347

Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02303 921 3220 oder 02303 921 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell