POL-UN: Radfahrer von Pkw touchiert und leicht verletzt - Zeugen gesucht
Unna (ots)
Am Sonntag (12.10.2025) kam es auf der Straße Hellweg gegen 10:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Radfahrer aus Unna leicht verletzt wurde.
Der Radfahrer befuhr die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Uelzener Weg. In Höhe der Einmündung Bergische Straße soll der 36-Jährige von einem roten Pkw überholt worden sein. Dabei wurde der Fahrradlenker des Unnaers von dem Pkw touchiert, woraufhin er mit seinem Fahrrad stürzte.
Der 36-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Telefonnummern 02303 921 3120, 02307 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
