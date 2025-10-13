Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen auf der Hochstraße durch

Kamen (ots)

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Unna haben am Sonntag, den 12.10.2025 Geschwindigkeitsmessungen auf der Hochstraße in Kamen durchgeführt.

Aufgrund eines Baustellenbereich, ist dort aktuell eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 40 km/h eingerichtet.

Es wurden in der Zeit von 09:20 Uhr bis 09:40 Uhr insgesamt fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Dabei handelte es sich um zwei Verwarnungsgelder und drei Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich. Zusätzlich wurde ein Fahrzeug kontrolliert, bei dem ein TÜV Verstoß festgestellt wurde.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Zeit von 10:50 Uhr bis 12:00 Uhr wurden elf Verwarnungsgelder erhoben, drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen und ein TÜV Verstoß geahndet.

Die schnellste Fahrzeugführerin war mit einer Geschwindigkeit von 73 km/h unterwegs. Ihr konnte eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 30 km/h vorgeworfen werden. Auf die Fahrerin kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell