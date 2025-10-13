PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte laden ein zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Schwerte (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025 findet die nächste Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem Wochenmarkt statt.

Die beiden Schwerter Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten - Polizeihauptkommissare Ralf Peukert und Björn Schweigart - sind zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr für alle Besucherinnen und Besucher vor Ort und haben ein offenes Ohr für alle möglichen Themen.

Kommen Sie gerne vorbei.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 08:21

    POL-UN: Unna - Brand eines Dachgeschosses

    Unna (ots) - Am Sonntag (12.10.2025), gegen 02.13 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen in einem Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gasometer in Unna. Aus bislang unbekannter Ursache brannte es in der Dachgeschosswohnung. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen, allerdings musste ein 42jähriger Bewohner mit Verdacht Verdacht auf ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 07:32

    POL-UN: Unna - Brand eines Altkleidercontainers

    Unna (ots) - Am Sonntag (12.10.2025) kam es in der Nordstraße in Unna-Massen zu einem Altkleidercontainerbrand. Gegen 01.00 Uhr brannte dort ein Altkleidercontainer. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303-921-3120 oder 02303-921-0. ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 07:13

    POL-UN: Selm - Kleintransporter kollidiert mit Radfahrer und flüchtet im Anschluss

    Selm (ots) - Am 11.10.2025 (Sa.), gegen 12.05 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Waltroper Straße in Selm in südliche Fahrtrichtung und beabsichtigte nach rechts in die Kettelerstraße einzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 43jähriger Radfahrer aus Selm die Waltroper Straße in dieselbe Fahrtrichtung. Bei dem Abbiegevorgang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren