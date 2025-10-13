POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte laden ein zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt
Schwerte (ots)
Am Mittwoch, 15.10.2025 findet die nächste Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem Wochenmarkt statt.
Die beiden Schwerter Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten - Polizeihauptkommissare Ralf Peukert und Björn Schweigart - sind zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr für alle Besucherinnen und Besucher vor Ort und haben ein offenes Ohr für alle möglichen Themen.
Kommen Sie gerne vorbei.
